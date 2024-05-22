Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу, 22 травня, оголосив про розпуск парламенту країни. Дострокові вибори до парламенту Сполученого Королівства пройдуть вже 4 липня цього року. Про це Ріші Сунак заявив під час звернення на Даунінг-стріт, інформує BBC.

У своєму звернення британський прем'єр повідомив, що отримав санкцію короля Чарльза ІІІ розпустити парламент та провести дострокові вибори.

Сунак сказав, що сьогодні мав зустріч із королем Чарльзом III, на якій попросив про розпуск парламенту. Це формальна процедура, яка необхідна для дострокових виборів.

««Сьогодні я розмовляв з Його Величностю Королем з проханням розпуску парламенту. Король задовольнив його, і ми проведемо загальні вибори 4 липня», – заявив прем’єр.

Премʼєр-міністр заявив, що його уряд має план і готовий сміливо діяти. А свою промову на Даунінг-стріт він розпочав з того, що за останні п’ять років країна пережила найскладніші часи після Другої світової війни, але подолала ці виклики.

«Пʼятого липня або Кейр Стармер (лідер опозиційної Лейбористської партії – ред.), або я станемо прем’єр-міністром», – зазначив Ріші Сунак.

Як зазначає The Telegraph, рішення Сунака провести позачергові вибори цього літа «є великою політичною авантюрою», оскільки правляча Консервативна партія наразі відстає від Лейбористської партії в опитуваннях приблизно на 20 пунктів.

Відповідно до законодавства, вибори мали відбутися не пізніше січня 2025 року. В уряді довго обговорювали, на яку дату їх призначити. Більшість коментаторів вважали, що вони відбудуться восени.

Вибори у Великій Британії відбуваються за мажоритарною системою. Більшість отримає партія, кандидати від якої переможуть у понад 325 округах. Опитування передбачають, що лейбористи можуть отримати навіть понад 400 місць у новому складі Палати громад.