У Великій Британії представили склад нового уряду

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, опозиційна партія якого перемогла на дострокових парламентських, оголосив склад уряду. Про це у п’ятницю, 5 липня, пише «Європейська правда» з посиланням на повідомлення на офіційній сторінці британського прем’єра в соцмережі X.

Новим міністром закордонних справ Великої Британії став Девід Леммі, а міністром оборони – Джон Гілі. Обидва політики є прихильниками України та у травні 2024 року відвідували Київ із робочими візитами. Під час зустрічі із міністром оборони України Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком Девід Леммі та Джон Гілі обіцяли зберегти підтримку з боку Великої Британії у разі приходу лейбористів до влади. Крім того, британські політики зобов’язувались допомогти Україні на шляху до НАТО.

«Якщо після виборів зміниться уряд, то рішучість Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини – ні», – заявляв Джон Гілі.

На фото зліва направо: Джон Гілі, Девід Леммі та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

Як зазначає hromadske, раніше Джон Гілі був тіньовим держсекретарем з питань оборони, а Девід Леммі — тіньовим держсекретарем у закордонних справах. Тіньовий уряд у Великій Британії створений, щоб за певних умов йому були передані повноваження чинного уряду.

Серед інших призначень:

главою МВС Великої Британії стала Іветт Купер;

посаду міністра юстиції обійматиме Шабана Махмуд;

міністром освіти стане Шабана Махмуд;

Вес Стрітінг очолить міністерство хорони здоров'я;

Нагадаємо, за результатами дострокових парламентських виборів у Великій Британії, вперше за 14 років переважну більшість місць у парламенті отримала опозиційна Лейбористська партія. Її лідер Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром країни після зустрічі з королем. Своєю чергою Ріші Сунак подав у відставку.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про розпуск парламенту та призначив дострокові вибори, які відбулись у четвер, 4 липня.

Зазначимо, що Ріші Сунак неодноразово виказував підтримку Україні. Політик відвідував Україну та особисто зустрічався із Володимиром Зеленським. За каденції Ріші Сунака Україна, серед іншого отримала рекордний пакет допомоги від Великої Британії на суму 617 млн доларів.