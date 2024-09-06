Ракети LMM можуть запускатися з різних платформ на суші, морі й в повітрі

Велика Британія поставить 650 легких багатоцільових ракет (LMM) вартістю 162 млн фунтів стерлінгів (приблизно 192 млн євро) для посилення протиповітряної оборони України. Ця допомога є частиною зобов'язань нового уряду перед Україною, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії 6 вересня.

Про новий пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить новий міністр оборони Джон Хілі на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні. На 24-му засіданні групи міністр оборони заявить про непохитну прихильність Великої Британії до України й закликатиме союзників продовжувати надавати Україні життєво необхідне обладнання, кажуть у відомстві.

Заплановано, що перша партія ракет LMM надійде в Україну до кінця цього року. У британському оборонному відомстві зазначили, що ракети виробництва Thales на заводі в Белфасті є дуже універсальними й можуть запускатися з різних платформ на суші, морі й в повітрі.

Окрім цього, міністр оборони Джон Хілі підтвердив, що до кінця 2024 року розпочнеться постачання артилерійських боєприпасів на суму 300 млн фунтів стерлінгів (близько 355,6 млн євро) для підтримки військових зусиль України.

Нагадаємо, у середині серпня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки країни розробити план ширшої підтримки України. За інформацією джерел ЗМІ в обороні, британський прем’єр закликав розробити стратегію не лише військової допомоги Україні, але й промислової, економічної та дипломатичної.