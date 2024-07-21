Військові ЗСУ вже проходять навчання на тренажерах ПЗРК Starstreak у Великій Британії

Міністерство оборони Великої Британії збільшить кількість військовослужбовців ЗСУ, які пройдуть навчання з використання переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Оборонне відомство опублікувало фото з навчань українських військових на тренажерах у соцмережі X.

Повідомляється, що такий крок з боку міністерства пов’язаний зі збільшенням повітряних атак з боку Росії, яка регулярно здійснює обстріл української цивільної інфраструктури.

«Навчання допоможе Силам оборони України захищати суверенне небо від незаконних повітряних атак Росії», – йдеться у повідомленні.

Як пише «Мілітарний», у рамках власної програми навчання українських військових, Британія також планує збільшити кількість переданих переносних зенітних-ракетних комплексів Martlet, які складаються з блоку управління і наведення самих ракет.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 7 липня Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього, зокрема увійшли 10 артилерійських гармат AS-90, чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру, протитанкові ракети Brimstone, військові катери, машини для розмінування та бульдозери для будівництва оборонних позицій та інше.