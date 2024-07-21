Британія збільшить кількість українських військових, які пройдуть навчання на ПЗРК Starstreak
Британія збільшує допомогу Україні, щоб посилити сили протиповітряної оборони
Міністерство оборони Великої Британії збільшить кількість військовослужбовців ЗСУ, які пройдуть навчання з використання переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Оборонне відомство опублікувало фото з навчань українських військових на тренажерах у соцмережі X.
Повідомляється, що такий крок з боку міністерства пов’язаний зі збільшенням повітряних атак з боку Росії, яка регулярно здійснює обстріл української цивільної інфраструктури.
«Навчання допоможе Силам оборони України захищати суверенне небо від незаконних повітряних атак Росії», – йдеться у повідомленні.
Як пише «Мілітарний», у рамках власної програми навчання українських військових, Британія також планує збільшити кількість переданих переносних зенітних-ракетних комплексів Martlet, які складаються з блоку управління і наведення самих ракет.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 7 липня Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього, зокрема увійшли 10 артилерійських гармат AS-90, чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру, протитанкові ракети Brimstone, військові катери, машини для розмінування та бульдозери для будівництва оборонних позицій та інше.