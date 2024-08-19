Британський прем’єр закликав розробити стратегію всеосяжної підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки країни розробити план ширшої підтримки України. Про це пише The Times з посиланням на співрозмовників у Міністерстві оборони Сполученого Королівства.

За інформацією джерел видання в обороні, британський прем’єр закликав розробити стратегію не лише військової допомоги Україні, але й промислової, економічної та дипломатичної.

«Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Однак і економічні наслідки цього величезні. Ми всі відчули витрати Великої Британії, коли він вперше вдерся в Україну», – сказав один зі співрозмовників.

The Times зауважує, що Велика Британія уже створила спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.

Зауважимо, у своєму відеозверненні 17 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Лондон демонстрував справжнє лідерство в підтримці України. Однак останнім часом, за його словами, «ситуація уповільнилась». Зеленський наголосив, що Україна спробує поговорити з партнерами, щоб це виправити.

15 серпня Міністерство оборони Британії підтвердило, що українські військові можуть використовувати британську зброю на російській території для самозахисту. Утім дозвіл не стосується далекобійних ракет Storm Shadow.