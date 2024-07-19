Кредит надається на 15 років з можливістю продовження

У п’ятницю, 19 липня, міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали Угоду між урядами країн щодо кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України. Про це повідомили в Офісі президента.

Укладена угода дасть змогу Україні та Британії розпочати роботу над спільними проєктами у оборонній сфері. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів.

Згідно з документом британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів [понад 100 млрд грн]. Ця сума неостаточна, у майбутньому її можуть збільшити.

«За умовами рамкової угоди кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони», – розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Зазначається, що через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Кредит надається на 15 років з можливістю продовження та за вигідною відсотковою ставкою.

Нагадаємо, 7 липня міністр Великої Британії Джон Гілі під час візиту до України оголосив про новий пакет військової допомоги. До нього увійшли артилерійські гармати, боєприпаси та близько сотні високоточних ракет Brimstone.