У липні Велика Британія заявила, що передасть Україні 10 артилерійських гармат AS-90

Велика Британія відновить виготовлення артилерійських стволів для України. Ідеться про 155-мм САУ AS-90 та причіпні 105-мм гаубиці L119. Про це 19 липня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Для цього оборонне відомство співпрацюватиме з британською компанією Sheffield Forgemasters, яка здатна виробляти найбільші та технічно складні литі та ковані сталеві деталі у світі.

«Це перший крок на шляху до власного виробництва стволів у Великій Британії», – розповіли у міноборони.

Там зазначили, що подібна підтримка з боку британської промисловості дозволить Збройним силам України підтримувати в робочому стані життєво важливу техніку, таку як легкі гаубиці L119 та самохідні артилерійські установки AS-90.

Зазначимо, як повідомляв «Мілітарний», у червні Велика Британія опинилась в ситуації, коли більше не могла виготовляти нові артилерійські стволи великого калібру для своїх танків та гаубиць. Зокрема свою роботу з виробництва великих стволів припинила оборонна компанія BAE Systems. Відтак проблема відсутності виробництва стволів стала б чутливою і для України, оскільки раніше Британія надала ЗСУ самохідні гаубиці зі стволами великого калібру як, наприклад, у САУ AS-90.

До слова, 19 липня Україна та Велика Британія уклали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів. Згідно з документом британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною над спільними проєктами в оборонній сфері. Ідеться зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів.