ГеройCar передав ССО судно на повітряній подушці / ГеройCar

БО «Благодійний фонд Руслана Шостака» у рамках проекту ГеройCar відгукнувся на заклик Міністерства Оборони України та передав човен Griffon Barbara для посилення боєздатності Збройних Сил України.

Судна на повітряній подушці служать армії платформою, здатною доставляти війська, матеріально-технічне забезпечення та транспортні засоби через деякі з найвіддаленіших та важкодоступних берегових ліній світу. Піднімаючи корпус над поверхнею, вони можуть долати фізичні перешкоди та брати прямий курс до місць призначення.

Довжина судна становить 11,7 метра, ширина – 5,9 метра та повна водотоннажність – 3,5 тонни. Воно зарекомендувало себе як ефективний засіб у виконанні бойових та гуманітарних місій провідними арміями країн НАТО.

Так, наприклад, Королівська морська піхота Великобританії використала подібне судно щоб здійснити прорив у контрольовані ворогом води Південного Іраку. Це дало змогу очистити півострів Аль-Фо від ворожої присутності та мін, забезпечивши шлях бронетанковим силам для просування до Басри. За кілька днів більша частина південного узбережжя опинилася під британським контролем, відкривши можливість забезпечити лінії постачання далі вглиб країни.

Тепер таке судно на повітряній подушці служитиме в Силах Спеціальних Операцій ЗСУ та писатиме нову історію звільнення українських земель від російських загарбників.

«Ми не вважаємо себе героями, герої – ті, хто боронить нашу країну на передовій. А наше завдання допомогти всім, чим тільки можна, Україні та українській армії. Зберегти нашу країну. Тому проект ГеройCar Фонду Руслана Шостака з початку війни забезпечує ЗСУ необхідними на фронті пікапами, супутньою технікою, наприклад, тягачами для буксирування великогабаритних вантажів у тому числі F16, автомобілями для спецпідрозділів та човном на повітряній подушці, який ми сьогодні передаємо», – зазначила Євгенія Бут, директорка Фонду Руслана Шостака.

«Дякуємо українському народу за підтримку. У нас спільний ворог, і в цій боротьбі ми – єдині. Від імені ЗСУ я хочу подякувати українському бізнесу, та Фонду Руслана Шостака за допомогу і підтримку», – наголосив Володимир Карпенко командувач Сил логістики ЗСУ.

Човен Hovercraft Barbara A 999 був придбаний та переданий Благодійним Фондом Руслана Шостака та проектом ГеройCar.

Довідка

Hovercraft Barbara A 999 – легке судно на повітряній подушці, побудоване у Великій Британії компанією Griffon Hoverwork. Використовувалося переважно військовими та рятувальними силами. Вартість нового такого судна складає приблизно 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Благодійний проект ГеройCar – єдина національна платформа забезпечення ЗСУ колісним транспортом. З початку війни ГеройCar постачає військовослужбовцям надійні та витривалі пікапи Ford F250, F350 та SsangYong Actyon Sports. Ці авто ефективно використовуються в найгарячіших напрямках фронту для роботи мобільних вогневих груп та розвідки, доставки вантажів та евакуації поранених, запуску дронів та захисту неба легкими системами ППО.