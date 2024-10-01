Пілот загинув під час евакуації поранених захисників оточеної «Азовсталі» у Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому військовому із Львівщини Юрію Тимусю. Підполковник був пілотом та загинув під час евакуації поранених воїнів з оточеної «Азовсталі».

Указ про присвоєння звання Героя України з удостоєння ордена «Золота зірка» (посмертно) підполковнику Юрію Тимусю оприлюднили на сайті Офісу президента 30 вересня.

Раніше Бродівська міська рада Львівської області повідомляла, що останній політ 34-річного Юрія Тимуся відбувся 31 березня 2022 року. Пілот загинув під час евакуації поранених захисників оточеної «Азовсталі» у Маріуполі після ураження ворогом. Героя поховали у березні 2024 року на Львівщині.