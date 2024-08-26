Житло надаватимуть за рахунок відомств, де громадяни проходили чи проходять службу

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 серпня, підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герой України. Відповідний указ №596/2024 оприлюднено на сайті Офісу президента.

Згідно з указом голови держави Статут звання Герой України доповнено новим розділом. Ним передбачено, що «особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

«У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов», – йдеться в указі.

У такому випадку допомогу надаватимуть в межах встановлених норм забезпечення житлом коштом Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, де громадяни проходять або проходили службу.