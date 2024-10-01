Україна не отримала дозволу США бити американським озброєнням углиб Росії

Україна може завдавати ударів углиб російської території власним озброєнням, не очікуючи згоди США, повідомив під час пресконференції 30 вересня речник Держдепу Меттью Міллер. За його словами, Україна має «дуже багато» власної зброї, що атакувати військові об’єкти в Росії.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо заборони застосовувати американське озброєння для атак углиб території Росії, Міллер підкреслив, що США дозволили ЗСУ атакувати американською зброєю безпосередньо ті території, з яких росіяни атакують прикордоння України – йдеться про прилеглі до українсько-російського кордону області:

Курську

Брянську

Бєлгородську

Воронезьку

Ростовську

Втім, заборона на застосування американського далекобійного озброєння по віддалених від українсько-російського кордону регіонах Росії США не скасували.

«Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдавати ударів у відповідь по російських цілях. Вона є суверенною країною і може використовувати зброю, яку створює самостійно, а її багато, якщо ви подивитеся на програми, які вони запровадили протягом останнього року», – заявив Меттью Міллер.

Посадовець зазначив, що разом із наданим озброєнням США, яким можна атакувати прикордоння Росії, Україна має «величезний матеріал для захисту». Водночас він додав, що США перевіряє наявність додаткових інструментів для України та нагадав про нещодавній пакет допомоги на майже 8 млрд доларів. Втім, на думку Меттью Міллера, удари углиб території Росії американською зброєю не є «єдиною магічною здатністю, яка змінить обличчя конфлікту».

Нагадаємо, 26 вересня, після зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, президент США оголосив про надання Україні військового пакета допомоги на 7,9 млрд доларів, а також схвалив передачу крилатих авіабомб великої дальності JSOW. Крилата авіаційна бомба американського виробництва може вражати цілі до 130 км в разі скиду з великої висоти та має сумісність із раніше наданими Україні винищувачами F-16.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово повідомляв, що через нестачу зброї та боєприпасів в Україні не вдалося укомплектувати 4 з 14 бригад.

Наприкінці літа президент повідомив про створення та успішні випробування першої української балістичної ракети та ракети-дрона «Паляниця», проте наразі про серійне виробництво такого озброєння не йдеться. Наразі на масовому рівні Україна виробляє безпілотники – за даними міністра оборони Рустема Умєрова, країна має спроможність виготовляти кілька мільйонів дронів на рік.