Міністерство збройних сил Франції замовило 2 тисячі дронів французької розробки

Франція передасть Україні перші дрони-камікадзе власного виробництва. Постачання відбудеться найближчими тижнями. Про це 16 жовтня повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Перший французький безпілотник успішно пройшов випробування. Спершу їх нададуть на озброєння французьким підрозділам, а також українським бійцям. Постачання до України, за словами Лекорню, відбудеться найближчими тижнями.

«Пройшло успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе», – йдеться у дописі міністра оборони Франції.

Відомо, що у березні 2023 року Міністерство збройних сил Франції замовило 2 тисячі дронів французької розробки, у тому числі 100 – для України.

Також Лекорню 15 жовтня в інтерв’ю Politico розповів, що Франція не виконає обіцянку передати до 3 млрд євро на військову допомогу Україні до кінця 2024 року. Ймовірно, сума допомоги становитиме понад 2 млрд євро.

«На початку 2024 року було ухвалено політичне рішення, що ця допомога може становити 3 млрд євро. Насправді ми перевищимо 2 млрд євро, але не 3 млрд», – зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, Франція оснастить новим обладнанням винищувачі Mirage 2000 та передасть їх Україні у перші місяці 2025 року.

Крім цього, 4 жовтня франко-німецька оборонна група KNDS домовилася в Києві про постачання українським військам 12 установок Caesar.