Франція та Канада ухвалили декларацію, у якій домовилися допомогти Україні протистояти російській агресії у кіберпросторі. Про це 26 вересня повідомив канадський уряд.

Відомо, що відповідний документ погодили під час зустрічі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Франції Еммануеля Макрона в Оттаві 26 вересня. Відтак Збройні Сили обох країни поглиблюватимуть стратегічну співпрацю у сфері кіберзахисту на підтримку України.

«Ми прагнемо співпрацювати з Україною та нашими партнерами, щоб дати Україні змогу захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність перед обличчям російської агресії, як у традиційних сферах, так і в кіберпросторі, зокрема шляхом підтримки зміцнення цивільного потенціалу України у сфері кібербезпеки», – зазначають у декларації.

Кібербезпеку планують забезпечити через Талліннський механізм. Це означає, що потреби України систематизуються та об’єднуються з можливостями донорів, щоб підтримка різних країн створювала системне ціле. Серед країн-донорів є, зокрема, Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, США та Велика Британія.

Відзначимо, що Талліннський механізм працює паралельно з ІТ-коаліцією, яка вирішує кіберпроблеми у військовій сфері України.

Російські злочини у кіберпросторі

Нагадаємо, у травні 2024 року хакери Росії атакували Польське агентство преси і опублікували фейкову заяву про мобілізацію. У тексті псевдоновин йшлося про те, що у країні мобілізують 200 тис. військових і цивільних людей та відправлять в Україну.

9 травня, російські хакери здійснили атаку на низку українських телеканалів та почали транслювати там парад на московській Красній площі, присвячений так званому «Дню побєди».

26 вересня стало відомо, що у США викрили криптомережі, що допомагали Росії обходити санкції. Проти російських криптомереж та окремих росіян ввели санкції через кіберзлочини та відмивання грошей.