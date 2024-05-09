Росіяни запустили на низці телеканалів трансляцію параду в Москві

У четвер, 9 травня, російські хакери здійснили атаку на низку українських телеканалів та почали транслювати там парад на московській Красній площі, присвячений так званому «Дню побєди». Інформацію про хакерську атаку підтвердили «Детектор медіа» в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

Інформація про злам українських телеканалів з’явилася в одеських Telegram-каналах, де вперше помітили трансляцію російського параду. На відео, опублікованому місцевими мешканцями, видно, що на низці телеканалів транслюється парад окупантів на Красній площі у Москві.

«Українські провайдери переходять на IPTV сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки», – повідомило видання.

«Детектор медіа» уточнив, що під хакерську атаку потрапили телеканали медіагрупи StarLight та «Інтер». Зазначимо, до StarLightMedia входять такі телеканали: