Російські хакери зламали ефіри низки українських телеканалів для трансляції параду в Москві
Під хакерську атаку потрапили ефіри телеканалів StarLightMedia та «Інтер»
У четвер, 9 травня, російські хакери здійснили атаку на низку українських телеканалів та почали транслювати там парад на московській Красній площі, присвячений так званому «Дню побєди». Інформацію про хакерську атаку підтвердили «Детектор медіа» в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.
Інформація про злам українських телеканалів з’явилася в одеських Telegram-каналах, де вперше помітили трансляцію російського параду. На відео, опублікованому місцевими мешканцями, видно, що на низці телеканалів транслюється парад окупантів на Красній площі у Москві.
«Українські провайдери переходять на IPTV сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки», – повідомило видання.
«Детектор медіа» уточнив, що під хакерську атаку потрапили телеканали медіагрупи StarLight та «Інтер». Зазначимо, до StarLightMedia входять такі телеканали:
- «Новий канал»
- «СТБ»
- ICTV та ICTV2
- M1 та М2
- «ОЦЕ ТБ»