Міністерство оборони Великої Британії зазнало хакерської атаки. Кіберзлочинці атакували систему нарахування заробітної плати. Як наслідок – стався витік даних військовослужбовців. Про це у вівторок, 7 травня, повідомив телеканал SkyNews, пише hromadske.

У міноборони Великої Британії не називають країну, яка причетна до кібератаки, але за даними журналістів SkyNews, йдеться про Китай.

Зазначається, що хакери атакували систему нарахування заробітної плати чинним військовослужбовцям та ветеранам. Внаслідок кібератаки стався витік даних військових: їх імен та банківських реквізитів.

У міноборони Великої Британії запевнили, що військовим виплатять заробітну плату цього місяця. Також там пообіцяли надати постраждалим консультації та підтримку.

За даними SkyNews, міноборони протягом 72 годин працювало в «прискореному режимі», щоб з’ясувати масштаби атаки. Очікується, що у вівторок, 7 травня, міністр оборони Грант Шеппс виступить із заявою в парламенті щодо масштабів атаки. Він також має розповісти про заходи для захисту постраждалих від кібератаки військовослужбовців.

Нагадаємо, у квітні 2024 року стало відомо, що кіберфахівці Служби безпеки України встановили особи хакерів, які здійснили атаку на «Київстар». За даними СБУ, мобільного оператора атакувало хакерське угруповання SandWorm, яке є військовою частиною ГРУ Генерального штаба Росії та спеціалізується на атаках по енергетиці, телекому, інтернет-провайдерах і операторах зв’язку.