Кібердиверсанти планували проникнути у системи державних органів влади та місцевого самоврядування. Про це повідомив 9 вересня віцепремʼєр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Впродовж останніх днів у Польщі вдалося викрити групу кібердиверсантів, яка мала конкретні цілі в Польщі. Міністр наголосив, що метою діяльності російських і білоруських і було вивідування інформації з метою подальшого шантажу.

«Усе розпочалося з Polada у межах ширшої операційної гри спецслужб, завданням яких був пошук способів проникнення до інших польських інституцій – як на рівні місцевого самоврядування, так і на рівні державних компаній, пов’язаних зі сферою безпеки», – додав міністр.

Польські інституції були попереджені спецслужбами про можливу атаку, й завдяки оперативним діям вдалось уникнути викрадення даних.

Нагадаємо, у травні Міністерство оборони Великої Британії зазнало хакерської атаки. Кіберзлочинці атакували систему нарахування заробітної плати. Як наслідок – стався витік даних військовослужбовців.

Також повідомляли, що російські хакери здійснили атаку на низку українських телеканалів та почали транслювати там парад на московській Красній площі, присвячений так званому «Дню побєди».