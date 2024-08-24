Усі атаковані російські ресурси підтримують і фінансують війну проти України

24 серпня фахівці Головного управління розвідки Міноборони України та українські хакери атакували російських провайдерів мобільного зв’язку та інтернету, а також заблокували ресурси великих промислових обʼєктів росіян. Про це повідомили українські ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці.

За інформацією «Укрінформу», росіяни масово скаржаться на збої в роботі провайдера цифрових послуг «Ростелеком» і мобільних операторів MTC та «Білайн». Також під атакою опинились сервіси пошуковика «Яндекс». Усі атаковані російські ресурси підтримують і фінансують війну проти України.

Окрім цього під кібератакою десятки ресурсів великих промислових обʼєктів Росії, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу країни-агресора.

«Це мережева інфраструктура автозаводу «Чайка-сервіс» (виробляє спеціальну техніку для російських силових відомств), ООО «Контур-НИИРС» (виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів), ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» (постачає технічні та програмні засоби, сервери, процесори тощо)», – розповіли співрозмовники в українській розвідці.

Джерела стверджують, що також були атаковані хмарні та файлові сховища інтернет-провайдерів «Mail.ru», VDSina, «Квідекс», ТОВ «Національні кабельні мережі», ПАО «Центральний телеграф» та інші. Крім того, уражено ще щонайменше два десятки ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів, виробів балістичного захисту тощо.

За результатами цієї атаки українські кіберсили вразили 33 сервери та 283 службові компʼютери промислових обʼєктів, знищили 15 хмарних і файлових сховищ та ліквідували 21 вебсайт. Загальний обсяг знищеної інформації оцінюють у приблизно 70 терабайтів. На місці знищених вебресурсів хакери залишили так звані «заглушки» на підтримку України.

Нагадаємо, 17 серпня ГУР здійснило кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Хакери отримали персональні дані працівників та документи підсанкційного заводу «ВНИИТФ».