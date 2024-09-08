Хакери української розвідки атакували ресурси російських компаній

Кіберфахівці Головного управління розвідки міноборони України здійснили атаку на ресурси російських компаній, які причетні до виробництва зброї. Про це повідомили у Telegram-каналі української розвідки у неділю, 8 вересня.

У суботу, 7 вересня, хакери ГУР атакували підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів. Також під кібератаку потрапили ресурси компаній, які працюють на військову інфраструктуру Росії. Серед них: «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «Челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «Смєтка.ру» та низка інших. Крім того, труднощів внаслідок атаки зазнав пропагандистський «Сімферопольський форум».

«В результаті кібероперції фахівці ГУР МОУ отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій», – повідомили у ГУР.

Також на сайтах російських ресурсів, які щащнали атаки, кіберфахівці розмістили привітання до Дня Воєнної розвідки України.

Нагадаємо, 24 серпня фахівці Головного управління розвідки міноборони України та українські хакери атакували російських провайдерів мобільного зв’язку та інтернету, а також заблокували ресурси великих промислових обʼєктів росіян.