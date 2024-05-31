PAP спростовує інформацію про нібито мобілізацію у Польщі

Польське агенство преси заявило про кібератаку з боку Росії. На сайті урядового інформагентства двічі протягом дня з’явилися публікації про нібито мобілізацію у Польщі. Про це йдеться у повідомленні газети, опублікованому у п’ятницю, 31 травня.

Як зазначають у PAP [Польське агентство преси], фальшиве повідомлення про нібито мобілізацію з’являлося в п’ятницю, 31 травня, двічі – о 14:00 та о 14:20.

Фейкові новини мали заголовок «Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: 1 липня 2024 року в Польщі розпочнеться часткова мобілізація», а у тексті псевдоновин йшлося про те, що у Польщі мобілізують 200 тис. військових і цивільних людей та відправлять в Україну.

У редакції наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності, а причини появи цих повідомлень наразі з’ясовують. Польський міністр цифровізації Кшиштоф Ґавковський [Krzysztof Gawkowski]повідомив про початок термінового розслідування цієї справи. Він також зазначив, що «все вказує на російську кібератаку».

«Інформація PAP про часткову мобілізацію не відповідає дійсності. Ми розпочали термінове з'ясування обставин... Все вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, яка була спрямована з російської сторони. Мета – дезінформація перед виборами та паралізувати громадськість», – заявив міністр цифровізації Кшиштоф Ґавковський.

Нагадаємо, у четвер, 9 травня, російські хакери здійснили кібератаку на українські телеканали запустили трансляцію параду на московській Красній площі, присвячений так званому «Дню побєди».