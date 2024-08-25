Латвія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо кібербезпеки, який створить юридичні рамки для співробітництва та забезпечить використання технічних і людських ресурсів у цій сфері. Про це повідомляє Delfi з посиланням на латвійське Міністерство оборони.

Згідно з меморандумом Латвія та Україна обмінюватимуться інформацією щодо різноманітних кіберзагроз, а також створюватимуть двосторонні канали комунікації з метою поліпшення оповіщення про кіберінциденти та обміну досвідом і позитивними прикладами.

Окрім того, меморандум про взаєморозуміння передбачає співпрацю у сфері освіти, вивчення, розробки та інновацій, організацію спільних публічних заходів, а також здійснення інших дій за взаємною згодою.

Меморандум у Києві підписали міністр оборони Латвії Андріс Спрудс і голова Державної служби спеціальних зв'язків та захисту інформації України Юрій Мироренко. Спрудс наголосив, що співпраця Латвії та України у сфері кібербезпеки є особливо важливою, оскільки надані Україною знання про здобутий під час війни досвід дадуть змогу Латвії реалізувати більш продумані рішення, щоб зміцнити стійкість і підвищити готовність як у мирний час, так і в кризових ситуаціях.

Нагадаємо, 23 серпня у Міністерстві оборони Латвії повідомили, що підготували до відправки в Україну найбільшу партію дронів з 1400 одиниць. Також там зазначили, що у 2025 році Латвія, як і в поточному році, виділить 20 млн євро для міжнародної коаліції дронів, покликаної зміцнити оборонний потенціал України.