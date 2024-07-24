Шкідливе програмне забезпечення може втручатись у роботу низки пристроїв, на які покладаються оператори критичної інфраструктури

До відключення теплопостачання у 600 будинках Львова взимку 2024 року причетні росіяни. Хакери за допомогою пов’язаного з Росією зловмисного програмного забезпечення FrostyGoop відключили опалення для сотень мешканців багатоквартирних будинків на два дні у січні. Про це у вівторок, 23 липня, повідомив «Голос Америки» з посиланням на звіт компанії Dragos з кібербезпеки.

У звіті йдеться, що зловмисники вивели з ладу централізоване опалення, з 22 по 23 січня 2024 року, температура у Львові тоді сягала -2°C морозу. Американські кіберексперти з’ясували, що протокол зв'язку об'єкта, що контролював опалення, було під'єднано до московських IP-адрес.

Експерти наголошують на критичній потребі в надійних заходах кібербезпеки, аби вберегтись від кібернападів надалі.

«Видання Axios наголошує, що дослідники попереджають, що зловмисне програмне забезпечення може мати здатність націлюватися на широкий спектр пристроїв, на які покладаються оператори критичної інфраструктури», – ідеться у тексті.

Нагадаємо, уночі на 23 січня через масштабний збій у роботі системи теплопостачання ЛМКП «Львівтеплоенерго» частина Сихова залишилася без тепла та гарячої води. Як повідомляли в мерії, тоді через збій зупинились 324 індивідуальні теплові пункти (ІТП) Сихова. У «Львівтеплоенерго» зауважували, що є підозра на зовнішнє втручання в систему роботи підприємства.