Винищувачі оснастять бойовими можливостями класу «повітря-земля»

Франція оснастить новим обладнанням винищувачі Mirage 2000 та передасть їх Україні у перші місяці 2025 року. Про це 8 жовтня повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Винищувачі Mirage 2000, перед передачею до України, оснастять бойовими можливостями класу «повітря-земля», у літаках також посилять систему радіоелектронної боротьби.

«Mirage 2000 прямує до України: поставка все ще запланована на перший квартал 2025 року», – написав міністр оборони.

Проте, як наголошує Лекорню, найголовнішим аспектом залишається підготовка українських пілотів та механіків. Їхнє навчання уже триває у французькому Нансі.

Mirage 2000: що відомо

Французький багатоцільовий винищувач Mirage 2000 був розроблений в 1970-х роках. Літаки припинили виготовляти у 2007-му році, й до того часу було створено понад шість сотень одиниць.

Французькі винищувачі є також на озброєнні Греції, Єгипту, ОАЕ, Індію, Перу та Тайваню.

Україні мають передати найновішу модифікацію Mirage 2000-5, яку розробили на початку 1990-х років. Головною його відмінністю стала нова радіолокаційна система із дальністю виявлення типової цілі у 130 км, а також можливість одночасно супроводжувати вісім цілей та обстрілювати чотири з них.

Інфографіка Forbes Ukraine

Міністр оборони Рустем Умєров у вересні повідомляв, що Україна також веде перемовини щодо шведських літаків Saab JAS-39 Gripen та винищувачів німецько-британського виробництва Eurofighter Typhoon.