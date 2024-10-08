Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 на початку 2025 року
Українських пілотів вже готують до польотів на французьких Mirage 2000
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Франція оснастить новим обладнанням винищувачі Mirage 2000 та передасть їх Україні у перші місяці 2025 року. Про це 8 жовтня повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Винищувачі Mirage 2000, перед передачею до України, оснастять бойовими можливостями класу «повітря-земля», у літаках також посилять систему радіоелектронної боротьби.
«Mirage 2000 прямує до України: поставка все ще запланована на перший квартал 2025 року», – написав міністр оборони.
Проте, як наголошує Лекорню, найголовнішим аспектом залишається підготовка українських пілотів та механіків. Їхнє навчання уже триває у французькому Нансі.
Mirage 2000: що відомо
Французький багатоцільовий винищувач Mirage 2000 був розроблений в 1970-х роках. Літаки припинили виготовляти у 2007-му році, й до того часу було створено понад шість сотень одиниць.
Французькі винищувачі є також на озброєнні Греції, Єгипту, ОАЕ, Індію, Перу та Тайваню.
Україні мають передати найновішу модифікацію Mirage 2000-5, яку розробили на початку 1990-х років. Головною його відмінністю стала нова радіолокаційна система із дальністю виявлення типової цілі у 130 км, а також можливість одночасно супроводжувати вісім цілей та обстрілювати чотири з них.
Інфографіка Forbes Ukraine
Міністр оборони Рустем Умєров у вересні повідомляв, що Україна також веде перемовини щодо шведських літаків Saab JAS-39 Gripen та винищувачів німецько-британського виробництва Eurofighter Typhoon.