Новий оборонний пакет від США включає боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння

У середу, 20 листопада, Сполучені Штати Америки виділили Україні новий пакет військової допомоги на 275 млн доларів. Оборонний пакет міститиме боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння, повідомили у пресслужбі Пентагону.

Це оголошення є сімдесятим траншем обладнання, яке адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні зі запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

До пакета озброєнь орієнтовною вартістю 275 млн доларів увійшли:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм та 81-мм мінометні міни;

безпілотні авіаційні системи;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Військова допомога США для України – останні новини

19 листопада президент США Джо Байден схвалив надання Україні наземних протипіхотних мін, які не можуть вибухнути без акумулятора. Очікується, що озброєння може сповільнити наступ росіян на сході країни.

13 листопада речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що Україна отримала від США 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів протиповітряної оборони та 60% вогневих потужностей після схвалення Конгресом виділення додаткової допомоги на 61 млрд доларів. США мають ще 9 млрд доларів на військову допомогу для України.

9 листопада газета The Wall Street Journal повідомила, що США терміново надішлють до України 500 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS.