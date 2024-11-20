Протипіхотні міни можуть стримувати просування росіян на Сході

Президент США Джо Байден схвалив надання наземних протипіхотних мін Україні. Особливістю таких мін є їхній механізм, який не дозволяє вибухати без акумулятора, повідомило у вівторок, 19 листопада, Reuters із посиланням на американського чиновника.

Надання протипіхотних мін для України може вплинути на ситуацію на фронті – зокрема, озброєння може сповільнити наступ росіян на Сході. Зазначається, що США зобов’язали Україні не використовувати міни в районах, заселеними своїми цивільними.

За словами співрозмовника агентства, США протягом всієї повномасштабної війни забезпечували Україну протитанковими мінами, проте готові надати і протипіхотні – для стримування здебільшого піхотних штурмів окупантів. Який саме тип протипіхотних мін дозволили застосовувати США та чи прибудуть вони до України найближчим часом, не уточнюється.

У пресслужбу Пентагону та Білого Дму надання протипіхотних мін для України не прокоментували. Також не було офіційного коментаря від Офісу Президента.

Зазначається, що американські міни відрізняються, від, до прикладу, російських тим, що вони стають інертними через вказаний період, що значно полегшує розмінування територій. Крім того, для детонації таких мін потрібен акумулятор – якщо він розрядиться, то вибуху не станеться.

«Росія атакує українські лінії на сході хвилями військ, попри втрати, які вони зазнають. Тож українці, очевидно, зазнають збитків, і більше міст і міст ризикують впасти. Ці міни були зроблені спеціально для боротьби саме з цим», – розповів один зі співрозмовників газеті The Washington Post.

Нагадаємо, 19 листопада у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Україна отримала дозвіл бити американськими ракетами ATACMS углиб Росії. Надання дозволу може змусити росіян вийти з українських територій, сказав помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.

Того ж дня низка ЗМІ повідомила, що Україна нібито завдала удару ATACMS по ракетному арсеналу Росії у Брянській області. Втім, у Генштабі ЗСУ цієї інформації не підтвердили та не спростували.