Речник Пентагону Пет Райдер розповів, скільки допомоги США передали Україні з квітня 2024 року

Сполучені Штати Америки передали Україні 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів протиповітряної оборони та 60% вогневих потужностей після схвалення Конгресом виділення додаткової допомоги на 61 млрд доларів. Про це під час брифінгу розповів речник Пентагону Пет Райдер, передає «Голос Америки».

«Ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів. Зокрема, артилерійські снаряди 155-мм калібру, ракети GMLRS, боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо. Ми також доставили 67% обіцяних інших спроможностей протиповітряної оборони, включаючи ракети до Stinger і HAWK, і виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, включаючи бомби малого діаметра та боєприпаси 105-мм калібру», – цитує «Голос Америки» Пета Райдера.

Загалом, за словами Пета Райдера, з квітня по жовтень 2024 року США доставили в Україну тисячі артилерійських снарядів, броньованих транспортних засобів, ракет до HIMARS та протитанкової зброї. Також Сили оборони отримали десятки артсистем, сотні ракет до ППО, одну батарею Patriot та десятки інших систем.

Пет Райдер також розповів, що виділене зі складів США озброєння доставляють в Україну протягом кількох тижнів. Якщо деяке спорядження потребує ремонту, міноборони США ремонтують його та відправляють в Україну як можна швидше.

Речник Пентагону також розповів, що станом на 12 листопада у США залишилась можливість надати Україні військову допомогу ще на понад 9 млрд доларів. Йдеться про 7,1 млрд доларів за програмою Presidential Drawdown Authority та приблизно 2,2 млрд доларів у межах програми USAI, за якою США замовляють озброєння для України у виробників.

Пет Райдер запевнив, що Пентагон використає всі доступні гроші, щоб надати Україні допомогу.

Нагадаємо, 24 квітня 2024 року після суперечок, які тривали кілька місяців, Сенат Конгресу США проголосував за виділення Україні, Ізраїлю та Тайваню додаткового фінансування на понад 95 млрд доларів. З них 61 млрд призначені для допомоги Україні.