Майк Джонсон відмовився ставити на глосування виділення для додаткової допомоги

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відмовився ставити на голосування запит президента Джо Байден щодо надання Україні 24 млрд доларів додаткової допомоги. Про це він заявив у середу, 4 грудня, під час брифінгу, передає «Європейська правда» та «Голос Америки».

Журналістка «Голосу Америки» запитала у Майка Джонсона, чи планує він виносити на голосування виділення додаткових 24 млрд доларів, про які просив Джо Байден. Майк Джонсон, відповів, що Байден більше не ухвалює подібні рішення, оскільки у США обрали нового президента – Дональда Трампа. За словами Джонсона, у США «почекають» із виділенням допомоги для України та «візьмуть на озброєння стратегію нового головнокомандувача».

«Отже, я не очікую, що зараз буде винесене (на голосування, – ред.) будь-яке фінансування для України», – заявив Майк Джонсон.

Майк Джонсон також заявив, що обрання Дональда Трампа змінить перебіг російсько-української війни.

«В Україні щогодини відбуваються зміни, і я думаю, що, як ми й прогнозували, і як я говорив усім вам за кілька тижнів до виборів, якщо Дональд Трамп буде обраний, це змінить динаміку російської війни проти України», – сказав Майк Джонсон.

Водночас коментуючи заяву Майка Джонсона, голова фракції демократів у Палаті представників, конгресмен Піт Агілар запевнив, що демократи планують й надалі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Додамо, що у середу, 4 грудня, Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США планують використати всю виділену суму на допомогу Україні до кінця терміну президентства Джо Байдена. Йдеться про 61 млрд доларів, виділення яких ухвалив Конгрес США навесні.

Нагадаємо, наприкінці листопада Джо Байден закликав Конгрес надати Україні 24 млрд доларів додаткової допомоги. З них 8 млрд доларів пропонувалось виділити на фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще 16 млрд доларів планували скерувати на поповнення військового арсеналу Сполучених Штатів.