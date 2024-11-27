Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати 24 млрд доларів додаткової допомоги Україні, щоб посилити її військову підтримку та поповнити запаси США, які скоротилися. Про це 26 листопада повідомила газета New York Post з посиланням на Politico.Pro.

Згідно зі запитом, адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю матеріальну допомогу до пакета рішень, щоб запобігти зупинці фінансування під час зміни президентської адміністрації.

24 млрд доларів допомоги для України пропонують розподілити наступним чином:

8 млрд доларів планується спрямувати на Ініціативу з надання допомоги Україні у сфері безпеки, тобто фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні;

16 млрд доларів скерують на поповнення військового арсеналу Сполучених Штатів.

Видання пише, що деякі республіканці вже встигли засудити ініціативу чинного президента.

«Джо Байден щойно віддав 4,7 млрд доларів платників податків, в односторонньому порядку «пробачивши» кредити Україні. Конгрес не повинен давати йому безплатний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені», – написав сенатор Майк Лі зі штату Юта в X.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 листопада Адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу – приблизно 4,65 млрд доларів. Інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент Дональд Трамп.