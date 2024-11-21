Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу – приблизно 4,65 млрд доларів. Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу 20 листопада, інформує українська служба «Голосу Америки».

У квітні 2024 року Конгрес США ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України на суму близько 61 млрд доларів. У документі йшлося, що майже 10 млрд доларів економічної допомоги для України надається не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Водночас документ надає Джо Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики. Передбачено, що з 15 листопада 2024 року – за тиждень після виборів президента США, чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент.

«Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це», – сказав Метью Міллер.

Видання зазначає, що після того, як Білий дім повідомив Конгрес про рішення скасувати половину економічного боргу Україні, законодавці можуть ухвалити резолюцію проти. Утім Міллер переконаний, що цього не станеться.

«Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону», – додав речник Держдепартаменту.

Заплановано, що 27 листопада Конгрес може проголосувати за пропозицію про несхвалення скасування кредиту для України, подану сенатором-республіканцем Рендом Полом, частим критиком підтримки України США. Утім більшість сенаторів від обох партій підтримують допомогу Україні, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Раніше ZAXID.NET писав, що Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні військового обладнання та послуг на 100 млн доларів. Очікується, що підтримка безпосередньо сприятиме підвищенню ефективності на полі бою техніки та систем озброєння, наданих США для України.