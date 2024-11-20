Підтримка США сприятиме підвищенню ефективності українців на полі бою

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для ремонту військового транспорту, наданого в межах військової допомоги США. Про це повідомило управління з питань оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони США 19 листопада.

Зазначається, що окрім обладнання та послуг для ремонту транспортних засобів, потенційний продаж передбачає технічну допомогу, навчання, публікації та інші пов’язані елементи логістики та програмного забезпечення. Загальна вартість потенційного продажу становить приблизно 100 млн доларів.

«Потенційний продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-партнера, яка є рушієм політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», – зазначили в американському Департаменті оборони.

Там додали, що така підтримка безпосередньо сприятиме підвищенню ефективності на полі бою техніки та систем озброєння, наданих США для України.

Водночас голова Індо-Тихоокеанського управління США, старший адмірал Сем Папаро в коментарі інформагентству Reuters зазначив, що конфлікти в Україні та на Близькому Сході з’їдають запаси американської протиповітряної оборони.

«По суті, це накладає витрати на готовність Америки відповісти в Індо-Тихоокеанському регіоні, який є найбільш напруженим театром щодо кількості та якості боєприпасів, тому що КНР є найбільш потужним потенційним супротивником у світі», – сказав Папаро.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 листопада президент США Джо Байден схвалив надання Україні наземних протипіхотних мін, які не можуть вибухнути без акумулятора. Очікується, що озброєння може сповільнити наступ росіян на сході країни.