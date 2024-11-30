Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими

Польща розширить будівництво укріплень у межах проєкту «Східний щит» на територію біля кордону з Україною. Про це у суботу, 30 листопада, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на місці першої побудованої ділянки оборони біля Росії.

Польща продовжує реалізовувати проєкт «Східний щит», будуючи украплення біля кордону з Росією та Білоруссю. Варшава співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб оборонна інфраструктура була ефективною протягом усього кордону. За словами Туска, завдяки цьому Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими.

«Що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри», – зазначив він.

У суботу, 30 листопада, прем’єр повідомив, що «Східний щит» будуватимуть також й на кордоні з Україною.

«Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною – з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону», – додав він.

«Східний щит» Польщі: що відомо

Зазначимо, що у межах цього проєкту на приблизно 800 км2 планують побудувати системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з безпілотниками. Його реалізувати Польща планує до 2028 року, на це країна виділила 10 млрд злотих (близько 2,3 млрд євро).

Раніше повідомляли, що будівництво лінії укріплень на кордоні з Росією стартувало 31 жовтня.

Як зазначив «Укрінформу» тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, проєкт базується на українському досвіді й має стримати агресора у разі нападу.