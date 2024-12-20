Міністра оборони Польщі обурив червоно-чорний прапор на польському БТР

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував червоно-чорний прапор на одному із БТР Rosomak, які Сили оборони України отримали від польського уряду.

У п’ятницю, 20 грудня, профіль WarNewsPL, який відстежує перебіг воєнних дій в Україні, опублікував на платформі X відео, на якому видно БТР Rosomak польського виробництва із червоно-чорним прапором на корпусі.

«Бандерівські прапори на КТО Rosomak, які українцям передала Польща...», – йдеться у дописі до відео. Автор також закликав міністерство оборони Польщі і особисто міністра оборони «втрутитись у ситуацію».

Реакція міністра оборони Польщі була миттєвою.

«Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, – це провокація, яка не повинна мати місця. Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання», – написав очільник міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на платформі Х.

Польща вже багато років болісно сприймає українську націоналістичну символіку, пов’язану із визвольними змаганнями українського народу. Раніше Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Європейського Союзу, поки не виконає їхню умову, пов’язану з історичним питанням Волинської трагедії.

Фото Rosomak S.A.

Колісний БТР Rosomak («Росомаха») – це чотиривісний бронетранспортер, розроблений підприємством Rosomak S.A. Машина є ліцензійною копією фінського БТР Patria. У грудні 2002 польське міністерство національної оборони підписало контракт на закупівлю 690 БТР Patria AMV, які були б виготовлені у Польщі. За інформацією Канцелярії Президента Республіки Польща, Польща передала Україні 100 бронетранспортерів КТО Rosomak.