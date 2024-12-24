Ян Пєкло працював послом Польщі в Україні в 2016-2019 роках

Посол Польщі в Україні у 2016-2019 роках Ян Пєкло [Jan Piekło] вважає, що на взаємини польського та українського народів не можна постійно дивитись крізь призму Волинської трагедії. Про це дипломат заявив в інтерв’ю польському сайту Fakt, коментуючи скандал із червоно-чорними прапорами на БТР Rosomak, який минулого тижня зчинив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Я не знаю, чи є ці кадри або фотографії, які потрапили в інтернет, автентичними. Проросійські агенти можуть виробляти такі матеріали. Росія постійно грається з Волинню, символом Української повстанської армії, щоб розділити поляків та українців», – каже Ян Пєкло.

Окрім того Ян Пєкло вважає, що поляки не можуть заборонити українцям вшановувати своїх героїв.

«З іншого боку, ми повинні виробити певний консенсус з українцями щодо історичної політики. Ми не можемо відмовити українцям у праві вшановувати людей, яких вони вважають своїми героями. У нас теж є свої герої, на яких українці не дуже охоче дивляться», – зазначає Пєкло.

За словами 72-річного дипломата, в українсько-польських взаєминах «не можна все спрощувати і все звалювати в одну купу».

«Ми також не можемо дивитися на все через призму Волині. Це шлях в нікуди в наших відносинах. Слід зазначити, що Українська повстанська армія зовсім не була сильною на згаданій Волині. Значною мірою злочин був здійснений руками українських селян, яких підбурювали і заохочували до дій проти своїх польських сусідів», – вважає колишній посол Польщі в Україні.

Ян Пєкло зазначив, що «треба трохи вивчити історію і звернутися до джерел. Подивитися, якою була ситуація України в той час».

«Пам'ятаймо, що вона [Україна] знову потрапила під радянську владу, а залишки незалежності ми зберегли в так званій Польській Народній Республіці. Варто про це пам'ятати», – коментує Ян Пєкло.

Як інформував ZAXID.NET, 20 грудня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував червоно-чорний прапор на одному із БТР Rosomak, який бере участь у бойових діях в Україні. Бронетранспортери на замовлення Сил оборони України і за гроші США та ЄС виготовило польське оборонне підприємство.