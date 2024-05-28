Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру

У вівторок, 28 травня, Україна та Португалія підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років. Про це повідомили в Офісі президента України.

Згідно з угодою, яку підписав президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, до кінця 2024 році Португалія має надати Україні щонайменше 126 млн євро військової допомоги. Це пов’язане з тим, що в цьому році Португалія вже виділила 100 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України.

Окремі блоки угоди присвячені двосторонньому співробітництву в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

В угоді також підтверджується, що Португалія є частиною коаліції F-16 та міжнародної коаліції спроможностей морської безпеки.

«Португалія продовжуватиме і, за необхідності, розширюватиме свою підтримку у зміцненні потенціалу особового складу Сил безпеки та оборони України, зокрема в межах Місії ЄС із надання військової допомоги (EUMAM) та Консультативної місії ЄС (КМЄС) на підтримку України», – йдеться у повідомленні.

Обидві країни координуватимуть та зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки Української держави на її шляху до майбутнього вступу до НАТО. Окрім цього, Португалія зобов’язується надавати Україні своєчасну допомогу у сфері безпеки, а також військове обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кібернетичній сферах.

Згідно з документом, Португалія підтримуватиме Україну у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів з 1991 року.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру особисто додав, що Португалія продовжить підтримувати Україну шляхом до ЄС та НАТО.

«Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі торік 12 липня», – наголосили в ОП.

До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.