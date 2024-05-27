Президент України Володимир Зеленський та іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес

Президент України Володимир Зеленський та іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес під час зустрічі у понеділок, 27 травня, підписали двосторонню безпекову угоду між державами. Про це повідомила прес-служба голови держави у Telegram.

Як повідомив Зеленський, цьогоріч Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, офіційний Мадрид через Європейський фонд миру передасть допомогти на 5 млрд впродовж наступних трьох років.

Голова держави зазначив, що в угоді, яка розрахована на наступні 10 років, йдеться і про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти Росії.

«Сьогодні з паном Премʼєр-міністром говорили, зокрема, про подальше посилення нашої ППО й про те, як Іспанія може цьому допомогти. Я поінформував про ситуацію на фронті, про російські намагання розширити війну. Цими тижнями наші воїни захищаються від чергової російської наступальної операції, і саме тому зараз ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу Росії до миру – всіма засобами», – повідомив Володимир Зеленський.

В Офісі президента повідомили, що документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Крім того, Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України.

«Це «Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона», «Артилерія», «Бронетехніка», «Морська безпека», «Інформаційні технології» та «Розмінування», які посилять Україну та покращать її оперативну сумісність із НАТО», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що іспанська сторона надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки й оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Також вестиметься робота у налагодженні двосторонньої співпраці у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості.

Зауважимо, що Іспанія стала десятою країною, яка уклала двосторонню безпекову угоду з Україною. Таким чином Мадрид долучився до положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. Досі наша держава підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.