Українські військові на навчаннях в Іспанії

Іспанія погодилась прийняти на навчання ще 400 українських військовослужбовців. Це питання міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес обговорила з українським колегою Рустемом Умєровим. Про це йдеться у повідомленні іспанського оборонного відомства, пише «Мілітарний» у четвер, 23 травня.

Зазначається, що Рустем Умєров звернувся до Іспанії з проханням терміново підвищити рівень базової підготовки українських військових. Іспанія погодилась прийняти на навчання ще 400 військовослужбовців ЗСУ.

«У відповідь на прохання України, висловлене на засіданні контактної групи, про термінове підвищення рівня базової підготовки військових ЗСУ, мінітерка оборони погодилась провести в Іспанії навчання для ще 400 українських військових», – йдеться у повідомленні міноборони Іспанії.

Як зазначає «Мілітарний», Іспанія також організовує для Збройних сил України навчання з технічного обслуговування ракетних комплексів Patriot. Українські військові навчаються в центрі у Толедо, що підпорядкований Оперативному командуванню армії Іспанії. Він координує запити українського уряду.

Зазначимо, що в Іспанії вже пройшли навчання близько 4 тис. військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у понеділок, 20 травня, анонсувала передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійдуть партія танків Leopard, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, партія зенітних ракет Patriot, а також систем протидії дронам.