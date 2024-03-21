Чехія втретє передала Україні радянські гелікоптери

Уряд Чехії схвалив передачу двох російських гелікоптерів Мі-24 на потреби Збройних сил України. Про це у четвер, 21 березня, повідомляє чеське видання Denikn із посиланням на заяву міністерки оборони Чехії Яну Чернохову.

Передати Україні два гелікоптери Мі-24 радянського зразка уряд Чехії вирішив два тижні тому. Зазначається, що борти вирішили передати таємно як подарунок «Україні, яка відбивається від російської агресії».

При цьому, Яна Чернохова зауважила, що це були останні гелікоптери такого зразка, які перебували на озброєнні Чехії. Міністерка оборони наголосила, що країна «більше немає техніки, яку можна було б передати».

Як зазначає «Мілітарний», Чехія вже втретє передає Україні гелікоптери Мі-24. Перший такий транш відбувся у липні 2022 року, другий – у липні 2023 року. Але точна кількість гелікоптерів не повідомлялась. Останню передачу у кількості двох бортів здійснили у березні 2024 року.

Мі-24 – радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Збройні сили України мають досить велику кількість гелікоптерів Мі-24, які перейшли у спадок від радянської армії.