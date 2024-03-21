Палата представників чеського парламенту назвала Росію головною безпековою загрозою Чехії та проголосила необхідність продовження підтримки України. Про це 21 березня повідомляє «Укрінформ».

Пропозиція правлячої коаліції була прийнята 84 голосами після 19-годинного обговорення.

«Терористичний режим у Росії ... становить найбільшу загрозу безпеці для Чеської Республіки, тому фундаментальний інтерес Чехії полягає в тому, щоби війна Путіна проти України не мала успіху, щоб Україна захистила та відновила свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах і що російський режим було ефективно стримано від подальшої агресії проти Європи», – йдеться в ухваленій резолюції.

У ній зазначається, що необхідно продовжувати допомагати Україні.

«Зупинення постачання військової техніки призвело б до завоювання та спустошення України російсько-терористичним режимом і заохочення цього режиму до подальших завоювань проти європейських держав», – попередили в нижній палаті.

На думку депутатів, уряд також повинен продовжувати збільшувати обороноздатність Чехії та виконувати зобов'язання перед НАТО щодо її фінансування.