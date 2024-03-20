Росія може незабаром може збільшити свій військовий потенціал до рівня, який зможе дозволити їй напасти на НАТО вже у 2026-27 роках. Про це 19 березня заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Анджей Дуда пояснив свою нещодавню пропозицію збільшити необхідний поріг оборонних витрат країн НАТО з 2% до 3% ВВП.

«З моєї точки зору, це питання здорового глузду. З'являються нові доповіді, і я нещодавно бачив доповідь, згідно з якою, можливо, вже на рубежі 2026 і 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал (...), що зможе напасти на НАТО», – сказав президент Польщі.

Дуда закликав європейських лідерів «готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося».

«Тривожний дзвіночок дзвонить: до цього ще 2-3 роки, протягом яких нам потрібно нарощувати зусилля, накопичувати боєприпаси, виробляти озброєння, підвищувати безпекові можливості Європи і готуватися до вторгнення таким чином, щоб цього не сталося», – додав він.

Президент Польщі також закликав США продовжувати підтримувати Україну, попередивши, що якщо Росію не зупинити в Україні, то ціна цього пізніше різко зросте.

«Ця російська агресія має бути зупинена за будь-яку ціну. Якщо її не зупинити, вона перекинеться, і тоді я боюся, що американських грошей буде недостатньо, щоб зупинити Росію, американські війська повинні будуть втрутитися, а цього ніхто не хоче», – зазначив Дуда.

При цьому він заявив, що «кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожна зброя, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, віддаляє привид російської перемоги».

Нагадаємо, останнім часом низка європейських країн НАТО уже попереджала про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років. Розвідка Естонії заявляла, що Росія вже готується до наступної війни, ймовірно, йдеться про конфлікт з країнами НАТО, який може початись в у найближчі 10 років.

Німецьке видання Bild, із посиланням на секретний навчальний документ Бундесверу, повідомляло, що у НАТО готуються до великого нападу Росії на свій східний фланг, зокрема, на країни Балтії. Документ міноборони Німеччини свідчить, що НАТО вважає ймовірність нападу РФ реальною і готується до цього. Також документ докладно викладає один з гіпотетичних «шляхів до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, а кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.