Німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз загрози з боку Росії, який прогнозує, що починаючи з 2026 року Кремль може напасти на територію країн-членів Альянсу. Про це повідомляє Business Insider.

Згідно з аналізом спецслужб, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і ракет на захід РФ, а також нарощування виробництва озброєнь.

За словами спецслужбовців, ймовірно, Росія може напасти принаймні на частину території НАТО, починаючи з 2026 року. «Мішенню» Росії вказуються країни Балтії або Фінляндія. За даними Business Insider, у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії та подальшої конфронтації, але вважають, що це не обов'язково має призвести до війни.

Зокрема, видання цитує оцінку американських спецслужб, які «в середньостроковій перспективі» не бачать небезпеки нападу Росії на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, останнім часом низка європейських країн НАТО уже попереджала про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років. Розвідка Естонії заявляла, що Росія вже готується до наступної війни, ймовірно, йдеться про конфлікт з країнами НАТО, який може початись в у найближчі 10 років.

Німецьке видання Bild, із посиланням на секретний навчальний документ Бундесверу, повідомляло, що у НАТО готуються до великого нападу Росії на свій східний фланг, зокрема, на країни Балтії. Документ міноборони Німеччини свідчить, що НАТО вважає ймовірність нападу РФ реальною і готується до цього. Також документ докладно викладає один з гіпотетичних «шляхів до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, а кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.