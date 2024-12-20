Німеччина передала Україні систему ППО IRIS-T

Україна отримала ще одну німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це у п’ятницю, 20 грудня, під час брифінгу в Брюсселі повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Наразі постачається ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо постачати разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили», – сказав Олаф Шольц.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що Україна вже отримала німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

«Зараз ми повернулись із Брюсселя з новими домовленостями щодо ППО. Також Німеччина вже передала додаткову систему IRIS-T – дякую. Ми будемо відповідати Росії і на удари по всіх інших наших містах», – повідомив Володимир Зеленський.

Додамо, що станом на кінець травня 2024 року Україна мала п’ять систем ППО IRIS-T: чотири системи середньої дальності та одну – малої дальності. За даними Армія.Inform, у 2025 році очікується, що Німеччина передасть Україні ще чотири батареї IRIS-T SLM та три пускові установки IRIS-T SLS.

IRIS-T SLS – зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії, який розробила німецька компанія Diehl Defence. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, БпЛА та крилатих ракет. Для ураження цілей комплекс використовує ракети IRIS-T.