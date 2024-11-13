Система ППО Iris-T буде поставлена ​​Україні найближчим часом

Шоста із запланованих систем ППО IRIS-T від Німеччини надійде в Україну до кінця цього року. Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на розмову Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца 13 листопада.

Сторони обговорили обсяги постачання систем протиповітряної оборони на наступний рік і можливу додаткову допомогу засобами протиповітряної допомоги від Німеччини.

«Олаф Шольц повідомив, що шоста із запланованих систем ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року», – ідеться в повідомленні.

Під час розмови Володимир Зеленський та Олаф Шольц погодилися, що зустрічі у форматі «Рамштайн» повинні тривати надалі й наголосили на важливості проведення чергової зустрічі координаційної групи.

«Володимир Зеленський також заявив, що українське бачення справедливого й тривалого миру має бути представлене на зустрічі G20 у Бразилії, та подякував за те, що в цьому Україна може розраховувати на Німеччину», – додали в ОП.

Пресслужба канцлера Німеччини Олафа Шольца також повідомила про розмову політиків, утім інформацію про передачу ППО IRIS-T не згадували.

У вересні цього року Олаф Шольц заявив, що Німеччина надасть Україні 17 додаткових систем ППО IRIS-T до 2026 року. За його словами, Німеччина вже передала Україні сім систем IRIS-T і надішле чотири з 17 анонсованих систем до кінця 2024 року.

Нагадаємо, 19 жовтня Україна та Німеччина підписали угоду про посилення ППО. До угоди також долучаться Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, відповідно до угоди, країни-підписанти зобов’язуються здійснювати внески у спільні проєкти або фінансувати власні проєкти, які мають зміцнити українську ППО.

Раніше, 18 жовтня, Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли установки ППО, бойові танки, бойові машини піхоти та боєприпаси.