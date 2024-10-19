Україна та Німеччина уклала угоду про посилення ППО

У суботу, 19 жовтня, за підсумками засідання міністрів оборони країн G7 в італійському Неаполі Україна та Німеччина уклали угоду щодо посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Досягаємо конкретних кроків, які забезпечать захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури. На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України», – повідомив Рустем Умєров.

Як повідомив Рустем Умєров, до цієї угоди, окрім Німеччини, долучаться ще чотири країни: Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія. Відповідно до угоди, країни-підписанти зобов’язуються здійснювати внески у спільні проєкти або фінансувати власні проєкти, які мають зміцнити українську ППО.

Рустем Умєров також зазначив, що підписання угоди є підтвердженням «потужної міжнародної підтримки у протистоянні агресії та захисті мирного населення».

Додамо, що це перша за 51 рік зустріч міністрів оборони країн «Великої сімки». На засіданні міністри оборонних відомств обговорювали безпеку у світі. Рустем Умєров доповів колегам про ситуацію на фронті та презентував ключові тези Плану перемоги Володимира Зеленського. Також український міністр обговорив з колегами розвиток оборонної промисловості України та співпрацю з європейськими партнерами.

«Запропонував партнерам інвестувати в наш ОПК. Відкриття виробництв в Україні пришвидшить постачання зброї та боєприпасів [...] Закликав прискорити постачання обіцяної допомоги, що є критично важливим для захисту цивільних та наших військових», – розповів Рустем Умєров.

Рустем Умєров на зустрічі міністрів оборони країн G7

Зазначимо, що за підсумками зустрічі міністри оборони країн G7 зробили спільну заяву, у якій запевнили, що підтримують Україну «на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО».

Нагадаємо, у суботу, 18 жовтня, Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли установки ППО, бойові танки, бойові машини піхоти та боєприпаси. Раніше, 11 жовтня, Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на 600 млн євро.