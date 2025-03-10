Комплекс IRIS-T – це найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва

Міністерство оборони України домовилося з німецькою компанією про збільшення постачання систем протиповітряної оборони IRIS-T і ракет до них. Про це Міноборони повідомило у неділю, 9 березня.

9 березня Міністерство оборони України підписало угоду з німецькою оборонною компанією Diehl Defence, яка є виробником системи ППО IRIS-T.

«Підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence – виробником системи IRIS-T, яка є важливою частиною протиповітряного щита України», – розповів міністр оборони Рустем Умєров.

Він наголосив, що угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони. Крім цього, сторони домовилися потроїти постачання систем протиповітряної оборони і ракет до них.

Німеччина раніше надавала комплекси IRIS-T Україні, а в січні українським військовим передали 60 ракет до цих систем.

Комплекс IRIS-T – це найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва. Вона призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БпЛА. Пускові установки можуть мати колісне або гусеничне шасі та містять 4 направляючих або 8 контейнерів з ракетами для вертикального пуску.

Нагадаємо, станом на кінець травня 2024 року Україна мала п’ять систем ППО IRIS-T: чотири системи середньої дальності та одну – малої дальності. Раніше повідомляли, що у 2025 році Німеччина передасть ще чотири батареї IRIS-T SLM та три пускові установки IRIS-T SLS.