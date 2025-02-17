До пакету допомоги від Німеччини увійшли самохідні артилерійські установки Zuzana 2

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли патрони, снаряди, дрони, артилерійські установки, зброя, автомобілі тощо. Відповідне повідомлення опублікували на сайті німецького уряду у понеділок, 17 лютого.

У межах нового пакета військової допомоги Сили оборони України отримають:

56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;

боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;

боєприпаси для БМП Marder;

41 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;

ракети IRIS-T SLM;

ракети IRIS-T SLS;

4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;

50 тис. снарядів калібру 155-мм;

2 тис. снарядів калібру 122-мм;

300 дронів типу HF-1;

51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;

245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

29 розвідувальних дронів SONGBIRD;

14 розвідувальних дронів HORNET;

2 танки для розмінування WISENT 1;

16 мінних плугів;

8 автомобілів для охорони кордону;

645 лазерних далекомірів;

74 тисячі 44-мм патронів;

100 кулеметів MG5;

2 915 штурмових гвинтівок HK 416;

900 штурмових гвинтівок MK 556;

64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;

20 гвинтівок CR 308;

73 штурмових гвинтівок AK-47;

понад 60 млн патронів для вогнепальної зброї.

Крім того, Німеччина передала українським військовим майже 28 тис. вовняних ковдр, 14 тис. спальних мішків та понад 37 тис. джгутів.

Нагадаємо, у грудні 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що загалом Німеччина витратила на допомогу Україні близько 37 млрд євро. Ця сума є найбільшою серед європейських країн. Йдеться про військову, гуманітарну, та економічну допомогу.

До слова, у січні 2025 року Україна отримала від Німеччини унікальну колісну гаубицю RCH 155, яку виробила німецько-французька компанія KND. Ця гаубиця здатна робити постріли під час руху, а башта гармати має дистанційне керування.