Німеччина передала Україні новий масштабний пакет військової допомоги
До пакета увійшли різні снаряди, дрони, артилерійські установки, зброя тощо
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли патрони, снаряди, дрони, артилерійські установки, зброя, автомобілі тощо. Відповідне повідомлення опублікували на сайті німецького уряду у понеділок, 17 лютого.
У межах нового пакета військової допомоги Сили оборони України отримають:
- 56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;
- боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;
- боєприпаси для БМП Marder;
- 41 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;
- ракети IRIS-T SLM;
- ракети IRIS-T SLS;
- 4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
- 50 тис. снарядів калібру 155-мм;
- 2 тис. снарядів калібру 122-мм;
- 300 дронів типу HF-1;
- 51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;
- 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
- 29 розвідувальних дронів SONGBIRD;
- 14 розвідувальних дронів HORNET;
- 2 танки для розмінування WISENT 1;
- 16 мінних плугів;
- 8 автомобілів для охорони кордону;
- 645 лазерних далекомірів;
- 74 тисячі 44-мм патронів;
- 100 кулеметів MG5;
- 2 915 штурмових гвинтівок HK 416;
- 900 штурмових гвинтівок MK 556;
- 64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;
- 20 гвинтівок CR 308;
- 73 штурмових гвинтівок AK-47;
- понад 60 млн патронів для вогнепальної зброї.
Крім того, Німеччина передала українським військовим майже 28 тис. вовняних ковдр, 14 тис. спальних мішків та понад 37 тис. джгутів.
Нагадаємо, у грудні 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що загалом Німеччина витратила на допомогу Україні близько 37 млрд євро. Ця сума є найбільшою серед європейських країн. Йдеться про військову, гуманітарну, та економічну допомогу.
До слова, у січні 2025 року Україна отримала від Німеччини унікальну колісну гаубицю RCH 155, яку виробила німецько-французька компанія KND. Ця гаубиця здатна робити постріли під час руху, а башта гармати має дистанційне керування.