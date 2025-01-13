Гаубиці виготовляє німецько-французька збройова компанія KNDS

Українську артилерію посилили новою колісною гаубицею RCH 155. Німеччина загалом має поставити 54 таких гаубиць. Про це у понеділок, 13 січня, написала німецька газета Stuttgarter Zeitung.

Посол України Олексій Макеєв символічно прийняв першу з 54 колісних гаубиць від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

«За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України», – зазначив український посол.

Відомо, що ще шість систем спочатку залишать у Німеччині, щоб використовувати їх для навчання українських військових.

Гаубиці виготовляє німецько-французька компанія KNDS, там називають її найсучаснішою у світі. Вона дає змогу стріляти під час руху, а башта гармати управляється дистанційно, отже, нею можна керувати ззовні. Установка здатна швидко змінювати позицію після кожного залпу, що знижує ризик контрбатарейного вогню з боку противника.

На початку грудня 2024 року премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загальна допомога Німеччини Україні склала 37 млрд євро, що є найбільшою сумою серед усіх європейських держав. Країна надає військову, економічну та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року німецький оборонний гігант Rheinmetall поставив в Україну новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx.

Також 23 грудня Німеччина виділила для України ще один пакет військової допомоги. До нього увійшли танки Leopard, пускові установки Patriot та РСЗВ HIMARS.