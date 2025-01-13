Німецьке міноборони, яке очолює Пісторіус, уже підготувало новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував інформацію про те, що канцлер ФРН Олаф Шольц блокує надання Україні нового пакета військової допомоги на майже 3 млрд євро. Про це він сказав в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, повідомила радіостанція Deutsche Welle увечері неділі, 12 січня.

Зі слів міністра, жодної блокади додаткового оборонного пакета немає, утім внутрішнє узгодження вмісту допомоги в уряді Німеччини ще триває. Німецьке міністерство оборони підготувало новий пакет військової допомоги, і тепер має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву.

Нагадаємо, раніше газета Der Spiegel повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти виділення Україні додаткової допомоги на 3 млрд євро, надання якої підтримують міністр оборони Борис Пісторіус та міністерка закордонних справ Анналена Бербок. В уряді Німеччини 10 січня не підтвердили цю інформацію, але й не спростували її.

Додамо, що наразі Німеччина запланувала виділення 4 млрд євро військової допомоги Україні на 2025 рік. Анналена Бербок 12 січня заявила, що у 2024 році уряд ФРН виділив на підтримку України майже 7 млрд євро. За словами міністерки, якщо тепер Німеччина надаватиме лише половину торішньої суми або трохи більше, то це означатиме скорочення здатності України оборонятися.