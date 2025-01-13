Міністр оборони Німеччини заперечив блокування оборонного пакета Україні
В німецькому уряді триває внутрішнє узгодження нового пакета допомоги на майже 3 млрд євро
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував інформацію про те, що канцлер ФРН Олаф Шольц блокує надання Україні нового пакета військової допомоги на майже 3 млрд євро. Про це він сказав в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, повідомила радіостанція Deutsche Welle увечері неділі, 12 січня.
Зі слів міністра, жодної блокади додаткового оборонного пакета немає, утім внутрішнє узгодження вмісту допомоги в уряді Німеччини ще триває. Німецьке міністерство оборони підготувало новий пакет військової допомоги, і тепер має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву.
Нагадаємо, раніше газета Der Spiegel повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти виділення Україні додаткової допомоги на 3 млрд євро, надання якої підтримують міністр оборони Борис Пісторіус та міністерка закордонних справ Анналена Бербок. В уряді Німеччини 10 січня не підтвердили цю інформацію, але й не спростували її.
Додамо, що наразі Німеччина запланувала виділення 4 млрд євро військової допомоги Україні на 2025 рік. Анналена Бербок 12 січня заявила, що у 2024 році уряд ФРН виділив на підтримку України майже 7 млрд євро. За словами міністерки, якщо тепер Німеччина надаватиме лише половину торішньої суми або трохи більше, то це означатиме скорочення здатності України оборонятися.