Олаф Шольц не хоче ризикувати голосами виборців на прийдешніх парламентських виборах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує надання Україні нового пакета військової допомоги на майже 3 млрд євро до парламентських виборів у Німеччині. За термінове виділення допомоги виступають міністр оборони Борис Пісторіус та міністерка закордонних справ Анналена Бербок, повідомила газета Spiegel 9 січня.

За даними видання, потенційний оборонний пакет від Німеччини містив три ЗРК IRIS-T з боєприпасами, боєприпаси до установок Patriot, а також 10 колісних гаубиць і артилерійські снаряди. На думку міністрів оборони та МЗС, Україна потребує термінової допомоги через різке загострення ситуації на фронті.

Втім, за даними анонімних співрозмовників Spiegel, Олаф Шольц не хоче оголошувати про надання оборонного пакета до 23 лютого – дня виборів до Бундестагу. Шольц є кандидатом у канцлери на прийдешніх виборах, і не хоче відштовхнути потенційних виборців пакетом допомоги для України, повідомили джерела газети.

Крім того, команда Олафа Шольца не бачить необхідності у терміновому виділенні допомоги для України та вважає, що країні вистачить 4 млрд євро, передбачених на військову підтримку у російсько-українській війні на 2025 рік.

Нагадаємо, після того, як 16 грудня Бундестаг оголосив вотум недовіри до уряду канцлера Олафа Шольца, у країні оголосили дострокові парламентські вибори. Вотум недовіри оголосили на тлі розпаду «світлофорної коаліції» – союзу партії «Вільна демократична партія» міністра фінансів Крістіана Лінднера, партії «Зелених» та «Соціал-демократична партія Німеччини» Олафа Шольца.

Тоді Шольц звинуватив міністра фінансів країни у безвідповідальності через відсутність компромісу щодо економіки Німеччини. Суперечка партій зокрема стосувалася вартості електроенергії у країні, підтримки німецького автопрому, бізнесу та України у війні проти Росії.

Зазначимо, станом на вересень 2024 року, партія Шольца не лідирує за кількістю голосів – СДПН (15%) обігнали проросійська партія AfD із 17% та опозиційний союз ХДС/ХСС із результатом 33%.