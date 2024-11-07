Олаф Шольц звільнив міністра фінансів, після чого з посад пішли ще три урядовці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив міністра фінансів Крістіана Лінднера у безвідповідальності, егоїзмі та діях на користь лише його партії «Вільна демократична партія», яка входить до правлячої коаліції в уряді. Після цього Лінднер оголосив про вихід партії з коаліції, про свою відставку та відкликання ще трьох міністрів від ВДП. На тлі цього Шольц оголосив, що проситиме про вотум довіри до німецького уряду, через що можуть відбутися дострокові парламентські вибори, повідомило ввечері 6 листопада Spiegel із посиланням на віцеканцлера Німеччини, міністра економіки Роберта Габека.

Через відсутність консенсусу між трьома партіями головуючої коаліції щодо політичного курсу та небажання міністра Крістіана Лінднера йти на компроміс Олаф Шольц назвав його «безвідповідальним» та звинуватив у роботі виключно для «Вільної демократичної партії», головою якої є Лінднер. Зазначається, що суперечка партій стосувалася вартості електроенергії у країні, підтримки німецького автопрому, бізнесу та України у війні проти Росії.

«Той, хто не погоджується на компромісну пропозицію в такій ситуації, діє безвідповідально. Як канцлер, я не можу цього дозволити. Немає бази довіри для подальшої співпраці», — заявив канцлер.

Олаф Шольц звільнив Лінднера з посади міністра фінансів, після чого той заявив про вихід ВДП з коаліції. Разом із Лінднером із посад пішли:

міністр юстиції Марк Бушманн;

міністерка освіти Беттіна Штарк-Ватцінгер;

міністр транспорту Фолькер Віссін.

Після виходу з коаліції ексміністр фінансів звинуватив Олафа Шольца у продуманому розвалі головуючого союзу, та назвав його пропозиції щодо політики Німеччини «слабкими, неамбітними та непридатними» для економіки. Після виходу ВДП у коаліції залишилися партія Шольца – «Соціал-демократична партія Німеччини» та партія «Зелених».

Зазначимо, ВДП виступала за так званий «економічний розворот». Така політика передбачає зменшення податків для компаній та ослаблення кліматичних вимог у Німеччині. Втім, СДПН та партія «Зелених» виступили проти такої політики.

Увечері 6 листопада німецький канцлер оголосив, що винесе питання вотуму довіри до його уряду на голосування у Бундестазі 15 січня.

«Нам потрібен ефективний уряд, який має силу приймати необхідні рішення для нашої країни. Це те, що мене хвилює останні три роки. Ось що мене хвилює зараз», – сказав Олаф Шольц під час свого звернення.

В разі провалу цього голосування у країні проведуть дострокові парламентські вибори у березні 2025 року. Згідно з соціологічним опитуванням Deutschlandtrend за вересень, партія Шольца не лідирує за кількістю голосів – СДПН (15%) обігнали проросійська партія AfD із 17% та опозиційний союз ХДС/ХСС із результатом 33%.

Зазначається, що лідер партії Фрідріх Мерц виступає за передачу Україні ракет Taurus – раніше Олаф Шольц повідомив, що хоче зустрітися із Мерцом найближчим часом, імовірно, для перемовин щодо створення нової коаліції.