Анналена Бербок прибула з візитом до України та оголосила про надання гуманітарної допомоги

Україна отримає від Німеччини пакет гуманітарної допомоги на загальну суму 200 млн євро, повідомила у понеділок, 4 листопада, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Гроші підуть на забезпечення прифронтових господарств усім необхідним для проходження зими, заявила міністерка на спільній пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

Під час свого восьмого візиту з початку повномасштабного вторгнення німецька міністерка відвідала один з енергетичних об’єктів та анонсувала передачу гуманітарної допомоги на 200 млн євро. Допомога призначена для мешканців прифронтових регіонів, які потерпають від атак на енергетичну інфраструктуру.

«Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Таким чином ті домівки, в яких немає тепла, зможуть забезпечити себе ним. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку», – повідомила Анналена Бербок.

Зазначається, що пакет допомоги не є безпосередньою підтримкою українського енергетичного сектору. В межах гуманітарної допомоги мешканці прифронтових областей отримуватимуть:

дрова та інше тверде паливо для осель

генератори електроенергії

утеплення для будинків

зимовий одяг та ковдри

грошову допомогу на проходження зими

Загалом обсяг гуманітарної допомоги від Німеччини за 2024 рік склав 390 млн євро. Раніше, наприкінці вересня, країна виділила окремий пакет на 70 млн євро на відбудову енергетичного сектору.

Зазначимо, невійськова допомога від західних партнерів України наразі спрямована на подолання наслідків масованих російських атак на українську енергоінфраструктуру, а також для легшого проходження зими в умовах енергодефіциту. Зокрема, на початку жовтня USAID виділило понад 1 млрд доларів допомоги Україні, 825 млн з яких підуть на підтримку енергетики.