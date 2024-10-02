Агентство виділило 825 млн доларів на енергетику та 237 млн доларів на гуманітарну допомогу

У середу, 2 жовтня, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення допомоги для України на понад 1 млрд доларів. Йдеться про гроші, які підуть на підтримку енергетики та гуманітарну допомогу, повідомила адміністраторка USAID Саманта Павер, передає «Радіо Свобода».

Під час свого візиту до Києва Саманта Павер повідомила, що USAID виділило 825 млн доларів на підтримку української енергетики взимку. Посадовиця зазначила, що цьогоріч агентство виділило на допомогу енергетиці України вдвічі більше коштів.

«Ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру», – повідомила Саманта Павер.

Крім того, агентство виділило 237 доларів на гуманітарну допомогу Україна. Гроші надали безпосередньо через агентство, а також Держдеп США.

Ще 13 млн доларів USAID виділило на запуск програми реабілітації українців Rehab for you, розраховану на п’ять років. Програма покликана допомогти громадянам, які отримали травми чи інвалідність внаслідок війни, адаптуватися до нових умов життя.

Адміністраторка агентства також повідомила про передачу Україні 3,2 млн нових підручників, надрукованих коштом USAID. За її словами, підручники мали перевидати в Україні, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, проте через брак коштів діти були змушені користуватися застарілими книжками. Саманта Павер повідомила, що нові підручники з природничих наук, суспільствознавства, мистецтва та іноземних мов покриють потреби 20% усіх школярів України.